Usando gola alta com colar

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 12:18 horas

Por Vivi Fioravante

Você acha que colar pode ser usado com blusa de gola alta? Saiba que é possível sim!!!! Você não só pode, como deve, caso adore acessórios e não quer deixá-los de lado nos dias frios.

Durante muito tempo, não era normal ver esse tipo de roupa combinada com colares. Porém, isso mudou! Existe uma infinidade de opções de acessórios para tornar as combinações mais sofisticadas, estilosas e até mesmo modernas.

Eu adoro combinar a gola alta com um acessório na pescoço. Vale desde uma corrente delicada, mix de correntes até um poderoso maxicolar.

Uma dica para acertar na produção é deixar seu par de brincos de lado quando apostar nesta junção : é hora de deixar o colar como personagem principal!!!

Acessórios no pescoço sempre estão na moda e a gola alta traz ainda mais destaque para eles, dando um up no visual. Outra dica para não errar na combinação, é optar por blusa de uma única cor, o que deixa o colar mais em evidência.

Enfim, é possível usar gola alta e colares para obter o visual que você deseja!!