USF Jardim Alegria e Beira Rio, em Resende, recebem revitalização

Resende – A Prefeitura de Resende iniciou as obras de reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família (USF), localizada na Rua Paulo Balbino, que atende os moradores dos bairros Jardim Alegria e Jardim Beira Rio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, os serviços realizados incluem a expansão na frente e nos fundos da unidade para a criação de novas salas de atendimento, expurgo, esterilização e estabilização. Além disso, também estão sendo feitas melhorias e aumento na farmácia, copa e recepção. Também houve atualização e melhorias na parte hidrossanitária e elétrica, instalação de forro de PVC nos novos ambientes, substituição dos revestimentos dos pisos e paredes, as paredes internas e externas e o teto receberam nova pintura.

Os serviços já finalizados englobam a instalação de placa de identificação da obra, fechamento do perímetro da unidade com telhas metálicas, demolição de paredes internas, demolição de contrapiso e remoção da cobertura do antigo abrigo de lixo, para adequação de um novo, conforme as normas da vigilância sanitária.

Atualmente, está em andamento a montagem da estrutura de madeira da nova cobertura, adequação dos pontos de hidráulica e elétrica existentes, execução da infraestrutura dos novos pontos de elétrica e aplicação de chapisco e emboço nas paredes.

– A reforma e ampliação da unidade tem o objetivo de proporcionar um ambiente mais confortável e adequado para atender a população. Com a conclusão, traremos muitos benefícios aos moradores dos bairros Jardim Beira Rio e Jardim Alegria – explicou o secretário de Saúde Jayme Neto.

Melhorias na Saúde

Atualmente, a Prefeitura de Resende está executando diversas obras na área da Saúde, incluindo construções e reformas. Além das obras já concluídas e entregues à população, a gestão municipal está construindo os hospitais dos Olhos e do Câncer, assim como os PSFs do Santo Amaro e do Contorno.

Também estão em andamento a ampliação do Hospital Municipal de Emergência, bem como a reforma e ampliação do Hospital Veterinário e do PSF Jardim Primavera. Além disso, estão em fase de reforma a UPA Cidade Alegria, a Secretaria de Saúde e o Centro de Controle de Zoonoses.