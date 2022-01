Usina de Furnas está com redução de vazões mais significativa

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2022, 16:34 horas

Barra do Piraí- A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informou, em boletim das 15h30, que a Usina de Furnas, no momento, apresenta redução de vazões mais significativa.

De acordo com a defesa civil, as demais estações à montante também estão em redução gradual. No entanto, vazões em Barra do Piraí ainda estão elevadas.

Por este motivo, a população ribeirinha deve permanecer em ESTADO DE ALERTA.