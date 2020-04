Uso de máscara se torna obrigatório em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 10:57 horas

Volta Redonda – A utilização de máscaras em ambientes públicos, fechados ou abertos e estabelecimentos comerciais ou privados passa a ser obrigatória por conta do decreto 16.124 assinado pelo prefeito de Volta Redonda Samuca Silva. A medida segue orientações do Ministério da Saúde. O descumprimento do decreto prevê multa de R$ 500.

A mesma regulamentação libera o funcionamento de óticas em Volta Redonda, consideradas como sendo serviço essencial. Lojistas desse setor devem, porém, cumprir as normas de higienização e controle de fluxo de pessoas.