Uso desenfreado de redes sociais afeta saúde mental e desgasta relações, alerta especialista

País – De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, mais de 16 mil pessoas cometeram suicídio no Brasil. Para especialistas, não há uma fonte exata para o desencadeamento de transtornos mentais, pois cada caso precisa ser analisado individualmente. Entretanto, alguns fatores como comparação, sentimento de inadequação, ansiedade, depressão e o uso excessivo das redes sociais, quando não tratados por um especialista, podem aumentar as chances de suicídio.

O meio digital é um ambiente que facilita o contato entre as pessoas e também garante conteúdos de diversas temáticas para a sociedade. Porém a disponibilidade rápida de interação faz com que as pessoas percam o interesse por encontros presenciais e tenham crises de ansiedade, por exemplo, ao consumir conteúdos falsos. Para se ter uma ideia, segundo um levantamento realizado com 2119 pessoas de todas as regiões do Brasil (majoritariamente no Sudeste), entre homens e mulheres, indica que 94% dos brasileiros utilizam as redes sociais. Desses, 57% acreditam que os conteúdos podem atrapalhar a saúde mental com inquietação e ansiedade.

Para Berta Sheila Ribeiro, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, o uso inadequado das redes sociais pode trazer diversos transtornos para as pessoas e afetar a qualidade do sono. “É necessário utilizar as redes com muita cautela. O consumo de conteúdos falsos pode desencadear ansiedade, sensação de isolamento, esgotamento, obsessão pelo corpo, como também hábitos compulsivos e alterações na qualidade do sono”, diz.

Para combater o problema, a especialista sugere que o usuário siga contas confiáveis e verificadas e procure momentos de lazer com amigos e familiares, tentando esquecer o celular. “É importante buscar sempre valorizar o momento e a presença das pessoas do mundo real e, caso perceba que mesmo assim não consegue se desconectar, é necessário buscar auxílio especializado”, conclui.