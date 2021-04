Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 18:29 horas

Barra Mansa – Moradores de Barra Mansa que precisam utilizar os serviços prestados pela única agência dos Correios, na cidade, estão indignados com a demora no tempo de espera para atendimento. De acordo com alguns usuários, apenas dois funcionários estariam efetuando os serviços e, com isso, até conseguir chegar ao caixa o tempo médio tem sido de cerca de duas horas.

De acordo com o advogado Arliedson Teixeira Leopoldino, que esteve na agência localizada no Centro, na tarde da última segunda-feira (27), no momento em que chegou havia cerca de 60 pessoas à sua frente, além de aproximadamente mais umas 30 que chegaram logo depois. Ele conta que ficou surpreso ao ser atendido e ver que apenas dois funcionários estavam atendendo aquela enorme demanda.

– Era possível ver que a fila alcançava mais de cem metros e isso é muito desgastante, tanto físico, quanto emocionalmente. Os dois servidores, por sinal atenciosos, estavam fazendo o possível para atender, no entanto dezenas de pessoas ficaram mais de hora na fila, uma situação muito desgastante e de total falta de respeito – reclamou o Leopoldino, ao acrescentar que o ideal seria a instituição disponibilizar mais servidores capacitados para atender os usuários, dentro de um tempo razoável.

O também advogado Matheus Almeida Pereira, 25 anos, utiliza com frequência os serviços dos Correios, seja por razões pessoais ou profissionais, e na última segunda-feira ficou das 13h às 15 horas aguardando sua vez para ser atendido e devolver duas compras que havia feito pela internet,

Conforme observa Pereira, em razão da pandemia as compras online se intensificaram e, consequentemente, também aumentou a necessidade de devoluções de produtos, o que pode ser um dos motivos da maior procura pelo serviço dos Correios.

– Eu mesmo fui devolver duas compras que fiz pela internet e fiquei horas na fila, debaixo de sol. A agência tem dez caixas, mas só dois atendentes disponíveis e, por conta disso, o problema no tempo de espera sempre acontece. Em outras oportunidades tive que ir à trabalho, para postagem de documentos para clientes, ou notificações judiciais, e perdi quase a tarde toda aguardando na fila – se queixou o advogado.

A autônoma Ana Paula Oliveira, de 40 anos, também reclamou do tempo de espera para conseguir despachar, para troca, um tablet que comprou para o filho de cinco anos.. Ela conta que só não desistiu do atendimento porque senão estaria correndo o risco de perder o prazo para troca.

– Fiquei a tarde toda, mais de duas horas na fila, com o sol rachando. É impossível que nada possa ser feito, se até as agências bancárias são fiscalizadas e não podem deixar a gente esperar muito tempo, o mesmo tinha que acontecer com os Correios. Nós pagamos pelo serviço que solicitamos e eu acho uma grande falta de respeito. Eu ainda sou autônoma e posso conciliar meus horários, mas e quem trabalha e não pode ficar esse tempo todo na fila? – questiona Ana Paula.

Nota dos Correios

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da instituição disse que os Correios lamentam os transtornos e informam que, devido a decretos municipais/estaduais ou ainda em virtude dos protocolos preventivos adotados pela empresa para segurança de todos – como sanitização de ambientes e afastamento de empregados em grupo de risco –, alguns serviços podem sofrer alterações pontuais.

Ainda na nota, a assessoria ressaltou que a rotina de atendimento e entrega permanece sendo executada. Além disso, os Correios têm utilizado medidas como a execução de horas extras, contratação de mão de obra terceirizada e plantões aos sábados para minimizar os impactos aos clientes. No caso da Agência Barra Mansa, a empresa realocou funcionários para a unidade para normalizar o atendimento.

Os Correios estão trabalhando para viabilizar, com segurança, a continuidade de suas atividades, essenciais para atender a população nesse momento em que mais precisa, e segue à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades), ou pelo Fale Conosco, no site www.correios.com.br.