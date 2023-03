Vacina Bivalente: Pinheiral abre agendamento para novos grupos - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 18:15 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral abriu, nesta quarta-feira (29), agendamentos para imunização com a vacina bivalente da Pfizer contra a COVID-19 que utiliza da nova remessa do imunizante distribuída ao município. Nesta etapa, os grupos atendidos serão os trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente.

O agendamento deve ser realizado nas unidades de Saúde da Família, de segunda à sexta-feira, entre 9 e 16h. Caso o paciente seja cadastrado na unidade, devem comparecer portando o CNS (Cartão Nacional de Saúde), CPF e o Cartão de Vacina. Já aqueles que não são, devem levar documento com foto, além de CPF, CNS (Cartão Nacional de Saúde) e Cartão de Vacina.

Essas vacinas foram desenvolvidas para proteger contra o vírus original do coronavírus e suas variantes, como a Ômicron, a mais disseminada atualmente, além das variantes BA.1, BA.4 e BA.5. Inicialmente, o público-alvo dessa vacina são pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença.

De acordo com o cronograma do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, a vacinação com as doses bivalentes será usada como reforço em pessoas já com outras doses de vacinas contra a doença.