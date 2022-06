Vacina contra a gripe é liberada para toda a população, em Itatiaia

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 14:26 horas

Itatiaia- Considerando a baixa adesão dos grupos-alvo, e respectivamente os resultados alcançados de coberturas vacinais na 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações ampliou a oferta da vacina Influenza para a população não vacinada a partir de 6 meses de idade. E o setor de Imunização de Itatiaia já está aplicando a dose em todos os postos de saúde da cidade enquanto durarem os estoques da vacina Influenza. O objetivo da mobilização é prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença e impedir possível pressão sobre o sistema de saúde e óbitos.

A campanha é realizada em todas as unidades básicas de saúde do município (ambulatório do Centro, postos da Vila Magnólia, Vila Esperança, Penedo, Marechal Jardim, Campo Alegre I e II, Maromba e Vila Flórida) de 8h às 11h e de 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para ser imunizado, o morador ou responsável pela criança deve apresentar cartão de vacina, documento de identidade e cartão do SUS.