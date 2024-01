Vacina contra dengue é esperança, mas não é solução, diz ministra

“Estamos com nove tendas [para atendimento de casos suspeitos de dengue]. Temos unidades básicas de saúde que funcionam até as 22h. Temos unidades básicas de saúde que funcionam aos sábados e domingos. Entrando no site, temos todos os endereços. Peço à população do Distrito Federal: procurem aos primeiros sintomas: dor de cabeça, dor no corpo, febre, dor muscular. Não esperem manchas no corpo ou sinais de sangramento.”

“Estamos prontos e, se necessário for, ampliaremos os locais de atendimento. A palavra de ordem, repito, é hidratação”, reforçou a secretária, ao destacar que a dengue é uma arbovirose que exige trabalho conjunto de vários setores. Segundo ela, o serviço de limpeza urbana, o DF Legal, a Polícia Civil e a Polícia Militar, além das demais secretarias de governo, atuam juntos no combate ao mosquito.

Segundo Lucilene, o DF registra atualmente uma média de 1.500 atendimentos diários por tenda. Cerca de 33% desses pacientes são encaminhados para o serviço de hidratação das próprias tendas ou de unidades básicas de saúde. Além disso, 2% precisam de internação hospitalar e 0,2%, de maior atenção hospitalar.