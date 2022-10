Vacinação antirrábica estará disponível neste feriado em Barra do Piraí

Matéria publicada em 12 de outubro de 2022, 00:02 horas

Barra do Piraí – Cães e gatos de diferentes bairros da cidade podem ser vacinados contra a raiva nesta quarta-feira, dia 12, feriado pelo dia de Nossa Senhora Aparecida. Os postos volantes percorrerão os bairros Santo Antônio, Santana, Carbocálcio, Assis Ribeiro e Cristiano Otoni (Centro), Coimbra, Ponte Vermelha, Ponte do Andrade e Cantão, entre 8h e 16h. A campanha já vacinou mais de 5 mil animais e está passando por várias comunidades até atender a todas.

A vacina antirrábica é aplicada como forma de prevenção contra a raiva, zoonose que pode também afetar o ser humano e que, por isso, os cuidados se redobram no combate e prevenção da doença. Tutores de cães e gatos que forem levar seus pets para a vacinação devem tomar os seus devidos cuidados com seus “peludos de quatro patas”. O secretário Interino de Saúde, Dione Caruzo, lembra que, “mesmo controlada, a campanha deve ser feita como prova de prevenção”.

“Somente a vacina pode prevenir o contágio e a transmissão da doença entre animais e humanos. Por isso, as campanhas são realizadas anualmente. A ideia é levar a todos os bairros e distritos, afinal, os nossos animaizinhos também merecem os cuidados básicos. E a Saúde, em parceria com a Superintendência de Bem Estar Animal, está preocupada com sua população e seus animais”, frisa Dione.

Defensor da causa animal, o prefeito Mario Esteves reforça a importância da vacinação em todos os bairros da cidade como forma de prevenir e promover a saúde dos pets. “Louvável que a vacinação aos cães e gatos chegue até os bairros e distritos. Somos defensores da causa e, por conta disso, de ver que eles são indefesos, temos que direcionar nosso foco. Pedimos a você, barrense, que vacine seu bichinho”, apontou o chefe do Executivo.

Lembrando que, animais doentes, cadelas ou gatas gestantes e animais que estão em tratamento ou sendo medicados, não podem tomar a vacina. Já os que estão em bom estado de saúde, acima dos três meses, podem receber o imunizante contra a raiva.