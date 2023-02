Vacinação bivalente contra a Covid-19 tem início este mês - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 11:09 horas

Anúncio do Ministério da Saúde veio com a divulgação do cronograma do Programa Nacional de Vacinação, que busca aumentar a cobertura vacinal

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (31) que vai iniciar no próximo dia 27 a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a Covid-19. A ação faz parte do cronograma para o Programa Nacional de Vacinação, que terá como prioridade nos primeiros meses do ano, além da imunização contra a Covid-19, a aplicação de doses contra Influenza, poliomielite e sarampo. Entre os objetivos estão aumentar a cobertura vacinal que, segundo o ministério, está em queda no país desde 2016.

No caso da nova etapa de vacinação contra a Covid-19, serão imunizados idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência, considerados os grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Também fazem parte dessa primeira leva as gestantes e puérperas; os pacientes imunocomprometidos; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP); trabalhadores do setor da saúde; e povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas. A partir de março, a imunização contra a Covid-19 será intensificada com a ampliação dos grupos, que vão incluir crianças e adolescentes entre seis meses de idade e 17 anos.

Influenza, pólio e sarampo

Em abril, o Programa Nacional de Vacinação inicia a imunização contra a Influenza, com um público-alvo amplo. Ele inclui pessoas com mais de 60 anos; adolescentes em medidas socioeducativas; caminhoneiros; crianças entre seis meses e quatro anos de vida; integrantes das Forças Armadas; forças de segurança e salvamento; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades; população privada de liberdade; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas; professores; profissionais de transporte coletivo; profissionais portuários; profissionais do Sistema de Privação de Liberdade; e trabalhadores da saúde.

A multivacinação contra poliomielite e sarampo nas escolas será iniciada em maio, e com essas primeiras ações o Ministério da Saúde espera reverter a tendência de baixa cobertura vacinal apresentada pelo Brasil a partir de 2016, apesar de o país ser pioneiro e referência nas campanhas de vacinação. Segundo o ministério, as ações de comunicação e de comprometimento da sociedade serão essenciais para que as campanhas tenham efeito, pois a população precisa ser esclarecida sobre a importância da vacinação e os riscos de adoecimento e morte das pessoas não vacinadas.