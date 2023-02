Vacinação bivalente contra Covid-19 começa nesta terça em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 18:46 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí anunciou que dará início à aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta terça (28). Neste primeiro momento, a campanha será direcionada a grupos prioritários. A vacinação ocorrerá no Posto de Saúde Albert Sabin, no bairro Santana, onde o atendimento à população será feito das 8 às 15h, nos dias de semana, e das 8 às 12h aos sábados.

De acordo com o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, a nova forma de imunização vem como uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19, protegendo contra a cepa original do coronavírus e suas subvariantes. Nesta primeira fase, explicou, serão imunizadas pessoas de faixas etárias específicas: do dia 28/02 a 03/03, os atendidos serão os maiores de 85 anos; no dia 04/03, a vez é dos maiores de 80 anos; de 06/03 a 09/03, o foco será na população acima de 75 anos; os maiores de 65 e 60 anos serão atendidos dos dias 13/03 a 17/03 e dos dias 20/03 a 24/03, respectivamente. Em seguida, de 27/03 a 31/03, serão imunizadas as pessoas imunossuprimidas com 12 anos de idade, gestantes e puérperas.

“A vacina bivalente vem como uma nova forma de prevenção contra o coronavírus. Ela foi feita a partir de inúmeros estudos e garante a proteção contra a doença original e outras variantes desenvolvidas ao longo do tempo. É vital não nos esquecermos da importância da imunização e como o combate a covid-19 deve sempre continuar”, explicou Dione Caruzo.

Já o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, salientou que dar continuidade ao combate à Covid-19 é fundamental. “O combate contra o coronavírus é essencial. Temos trabalhado constantemente para combatê-lo e não podemos parar. A nova campanha vem como um lembrete da importância da imunização, e temos que promover essas ações e ressaltar sua grande importância”, disse.