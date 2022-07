Vacinação contra a Covid-19 em Itatiaia tem horário estendido até às 19h

Matéria publicada em 13 de julho de 2022, 15:39 horas

Itatiaia- Começou nesta quarta-feira, o horário estendido da vacinação contra a Covid-19, na Policlínica Municipal, no Centro. A partir de agora, às quartas-feiras, a sala de vacina, localizada na Policlínica Municipal, vai atender das 9h às 11h30 e das 13h às 19h, sem intervalos, imunizando os moradores com todas as doses contra a Covid-19, a partir de 5 anos de idade.

Segundo a coordenadora de Imunização, Andrea Millen, o objetivo é aumentar o número de moradores imunizados com as doses de reforço, principalmente os que não conseguem ir à policlínica por causa do horário de trabalho. Para receber a dose é preciso apresentar cartão de vacina, CPF, Cartão Nacional SUS e documento de identidade.