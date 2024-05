Vacinação contra a gripe é ampliada para faixas etárias acima de seis meses de idade

Nísia Trindade também esclareceu que a ampliação não se aplicará à região Norte do país, onde a vacinação para maiores de seis meses já foi realizada em novembro do ano anterior.

Apesar da extensão para todos os públicos, as estratégias de vacinação podem variar de acordo com o estoque de vacinas disponíveis em cada município.

Nacional – O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias, acima de seis meses de idade. A decisão entra em vigor assim que estados que estados e municípios receberem a notificação do ministério.