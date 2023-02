Vacinação contra Covid-19 exigirá agendamento prévio em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 17:44 horas

Paraty – A Secretaria de Saúde de Paraty está finalizando o planejamento para, nos próximos dias, dar início à campanha de vacinação contra a Covid-19. Mas há um detalhe: para evitar o desperdício de doses, os interessados deverão agendar previamente sua ida aos postos de saúde. A campanha de vacinação em Paraty faz parte de um esforço do Governo Federal junto aos municípios para aumentar as coberturas vacinais em todo o país.

De acordo com a secretária de Saúde, Carla Lacerda, todos os postos de saúde do município aplicarão a vacina bivalente contra a Covid-19. Neste início de campanha, disse, serão atendidos grupos prioritários: pessoas com mais de 70 anos; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores; pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Ainda de acordo com Carla Lacerda, para receber a vacina bivalente é necessário ter pelo menos o esquema primário – ou seja, as duas primeiras doses, com período de quatro meses desde a última dose. Quem tem a terceira e quarta doses também poderá receber a vacina bivalente como dose de reforço. Já os que têm somente a primeira dose precisam receber a segunda e aguardar o período de quatro meses.

Tanto as aldeias indígenas quanto instituições como o Asilo e Casa de Passagem receberão a visita dos profissionais de saúde de Paraty. O posto de saúde do Patrimônio dará prioridade para vacinação dos moradores do Quilombo do Campinho.“A vacina bivalente da Pfizer é uma dose de reforço que melhora a proteção contra casos graves, hospitalização e mortes, tanto do vírus original da Covid-19 quanto de suas subvariantes”, explicou a secretária, acrescentando que esta é considerada uma vacina atualizada e mais eficaz, recomendada para a população acima de 12 anos.

“É importante lembrar que os postos de saúde já foram abastecidos com as vacinas Pfizer adulto (acima de 12 anos), infantil (crianças de cinco a 11 anos) e baby (crianças de seis meses a quatro anos e de 11 meses e 29 dias)”, emendou.

Segundo Carla, o município está aguardando o Ministério da Saúde liberar as vacinas Coronavac e AstraZeneca. “A segunda fase do Plano Nacional de Imunizações, programada para abril, será dedicada às vacinas da gripe, poliomielite e sarampo”, finalizou.