Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 09:18 horas

Itatiaia- A campanha de imunização contra a Covid-19 desta sexta-feira, dia 30, em Itatiaia irá imunizar apenas os moradores que vão tomar a segunda dose da vacina.

De acordo com o setor de Imunização, o motivo de priorizar apenas este grupo é que o município não recebeu doses suficientes para atender a demanda de dose 1 dessa sexta-feira, que seria dos moradores de 28 anos.

Segundo a prefeitura de Itatiaia, a vacinação por idade voltará, na segunda-feira, dia 02, quando serão contemplados moradores de 28 e 27 anos, sendo mulheres na parte da manhã e homens na parte da tarde. O setor reforça que a aplicação da dose 2 será feita normalmente.

De acordo com o último levantamento, foram vacinadas, até o momento, 16.802 pessoas (71,34%) com a primeira dose e 6.746 (28,64%) com segunda dose e dose única, sendo que o público alvo a ser vacinado em Itatiaia é de 23.552 pessoas. Levando em conta a população total do município, estimada em 32.064 moradores, a campanha já atingiu 52,40% com a primeira dose e 21,03% com as duas doses. A previsão do Setor de Imunização é até o próximo dia 13 de agosto, contemplar todos os moradores com idade acima de 18 anos.