Vacinação contra Covid-19 será retomada neste fim de semana em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 17:44 horas

Município recebeu novas doses do Ministério da Saúde e também vai oferecer testagem em unidades básicas

Volta Redonda- Com a chegada nesta sexta-feira, 18, de novas remessas da vacina Pfizer (adulto e infantil) contra a Covid-19, e enviadas pelo Ministério da Saúde, o município de Volta Redonda retoma, a partir deste fim de semana (19 e 20), a vacinação para o público a partir de 5 anos de idade. O município ainda não recebeu doses da CoronaVac, única vacina liberada para o público a partir de 3 anos.

De acordo com a secretaria de Saúde (SMS), o plantão de vacinação acontece das 09h30 às 18h, no sábado (19) e no domingo (20), em quatro unidades básicas de Saúde e da Família (UBSs e UBFs): 249, Vila Mury, São Geraldo, Volta Grande. Essas unidades também contarão com testagem para Covid-19.

A partir de segunda-feira, dia 21, a vacinação e a testagem continuarão em todas as 46 unidades de saúde do município.

De acordo com o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcelos, é importante que as pessoas que ainda não completaram seu esquema vacinal, que façam o quanto antes. Com a circulação da nova subvariante da Ômicron, a BQ.1, a imunização se torna mais necessária.

E lembrando que pessoas com sintomas gripais como coriza, dor de cabeça, tosse, dor no corpo, febre, dor de garganta, e outros devem usar máscara e procurar atendimento em uma unidade e fazer o teste, que é feito apenas em pessoas sintomáticas (com sintomas).

Confira o cronograma de aplicação das doses:

1ª e 2ª dose – Crianças a partir de 3 anos;

> Aguardando novas remessas de CoronaVac

1ª e 2ª dose – Crianças a partir de 5 anos;

>Antecipada a 2ª dose da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, com intervalo de 21 dias.

3ª dose – Pessoas acima de 12 anos que receberam a 2ª dose há pelo menos 4 meses;

4ª dose – Pessoas a partir de 18 anos que tenham tomado a 3ª dose há mais de 4 meses;

5ª dose – Imunossuprimidos acima de 18 anos e idosos acima de 80 anos que tenham tomado a 4ª dose há mais de 3 meses.

Monitoramento

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda segue monitorando diariamente a situação da Covid-19 no município. De segunda a sexta-feira, o boletim epidemiológico será divulgado no site: www.voltaredonda.rj.gov.br e nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter (Prefeituravr).

Boletim de hoje compreende o período de 30/10 a 05/11 de 2022, com novas informações do cenário epidemiológico. A taxa de ocupação de leitos corresponde ao número de pacientes internados.