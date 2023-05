Vacinação contra febre aftosa é prorrogada em Angra

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 09:09 horas

Angra dos Reis – A prefeitura vai prorrogar a vacinação contra febre aftosa no município. Devem ser vacinados os animas bovinos (bois) e bubalinos (búfalos) a partir de três meses de idade. A vacinação começou no início deste mês de maio e, com a prorrogação, vai até o dia 30 de junho. A previsão da administração municipal é de que duas mil doses sejam aplicadas. A ampliação do prazo segue o calendário nacional da campanha.

A Secretaria de Agricultura do município lembra que a febre aftosa é uma das doenças animais mais contagiosas e causa grandes perdas econômicas aos pecuaristas. Trata-se de uma enfermidade infecciosa aguda que provoca febre, seguida pelo aparecimento de vesículas (aftas), principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido, como bovinos, ovinos, caprinos, porcos e todos os ruminantes selvagens. Por isso, reforça a pasta, é tão importante que os produtores rurais tenham seus animais imunizados.

As aplicações da vacina são feitas no local, por profissionais da Secretaria de Agricultura ou pelos próprios produtores, caso sejam habilitados. O produtor pode procurar a Secretaria de Agricultura, de segunda a sexta, das 10h às 16h, para agendar a vacinação ou retirar suas vacinas. Aqueles que optarem por levar as doses para aplicar nos próprios animais devem estar com isopor e gelo para o transporte das vacinas. O produtor também deverá declarar a quantidade de animais existentes e a quantidade a ser vacinada

Quanto aos produtores que forem receber a equipe técnica de vacinação no local, a Secretaria ressalta que, para que as aplicações das doses sejam efetuadas, os produtores deverão aguardar a equipe técnica com o gado preso, no dia marcado, ter os laçadores e um brete para a contenção dos animais.

Enquanto ocorre a vacinação contra a febre aftosa, os produtores interessados podem vacinar seus animais contra a raiva, outra doença que pode afetar gravemente os rebanhos. A secretaria dispõe de 800 doses de vacina antirrábica para bovinos e equídeos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 3377-1780, 3377-5786 ou 3377-6080.