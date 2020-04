Vacinação contra gripe é retomada em VR com sistema drive thru na Ilha São João

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 20:09 horas

Nesta quinta-feira, dia 16, de 8h às 17h, serão vacinados os idosos acima de 60 anos

Volta Redonda– A Secretaria de Saúde retoma nesta quinta-feira, dia 16, a vacinação contra a gripe Influenza (H1N1), das 8h às 17h, na Ilha São João para os idosos acima de 60 anos, serão ofertadas dez mil vacinas. O sistema será drive thru. Ou seja, o idoso será vacinado dentro do seu veículo, para evitar aglomeração. O prefeito Samuca Silva disse que as vacinações em domicílio seguirão na cidade, para idosos com dificuldade de locomoção ou que não podem ir ao drive trhu.

– Já realizamos a imunização de quase 10 mil idosos em vacinação domiciliar. Estamos seguindo nesse caminho, para evitar aglomeração e possível contágio de idosos, que são a faixa de risco, do novo coronavírus. Recebemos essas novas vacinas e vamos realizar essa ação, que vai imunizar mais 10 mil pessoas – informou Samuca.

Apesar de não imunizar contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2), a vacina contra a gripe aumenta a imunidade da população e reduz a circulação do vírus influenza. A vacinação também vai ajudar a diferenciar a gripe e a Covid-19. Ao proteger os idosos do vírus influenza (causador da gripe), a vacina impede uma sobrecarga do sistema respiratório, que agravaria os sintomas em um eventual ataque do novo coronavírus.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, destacou que, durante o drive trhu, só serão vacinadas as pessoas que estiverem nos carros.

– Precisamos evitar aglomeração. Lembro que a vacinação domiciliar continua para idosos com mais de 70 anos e com locomoção reduzida. Os telefones disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para agendar a vacina são (24) 3339-9628 e (24) 3339-9629 – disse Alfredo Peixoto, acrescentando que profissionais de saúde também poderão vacinar na ação desta quinta-feira.