Vacinação contra gripe provoca congestionamentos em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 08:00 horas

Volta Redonda – Engarrafamentos estão sendo registrados na manhã desta sexta-feira, dia 27, nos quatro pontos montados pela prefeitura para o trabalho de imunização contra a gripe. Nesta primeira fase da campanha, o público alvo é formado por idosos.

O município retomou a vacinação para os idosos maiores de 60 anos no sistema de drive thru. Com isso, postos de vacinação serão montados em quatro pontos da cidade para atender o público-alvo da primeira fase da campanha. A Praça Brasil, na Vila Santa Cecília; a Avenida Sávio Gama, próximo ao ponto final do Tarifa Comercial Zero, na entrada do Eldorado; o Aero Clube, em frente aos campos de futebol; e o bairro São Luiz, em frente ao posto de vistoria do Detran-RJ foram os locais escolhidos para aplicação das doses.

O serviço começou por volta das 8h, mas antes disso já havia fila de carros nos locais. A vacinação segue até às 17h.

A expectativa é que as 8.200 vacinas acabem ainda na manhã desta sexta-feira, como ocorreu na segunda-feira (23), quando 11 mil idosos, mais de um terço da população idosa do município, foram vacinados entre 7h e 11h.

Além do drive thru, idosos com mais de 80 anos e os de mais de 60 com necessidades especiais serão vacinados em casa.