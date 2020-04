Vacinação em sistema drive thru será encerrada nesta sexta em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 18:19 horas

Imunização contra a gripe será mantida nos postos de saúde. Ação já atendeu mais de 18 mil idosos

Barra Mansa– Encerra nesta sexta-feira, dia 17, a ação de vacinação em sistema drive thru. Os idosos com mais de 60 anos que ainda não foram imunizados contra a gripe, terão a oportunidade de receber a dosagem. A vacinação começa às 08h, nesta sexta-feira, nos seguintes locais: unidade de saúde São Lucas, no bairro Colônia Santo Antônio; Policlínica do Nove de Abril, na Região Leste; pátio da prefeitura, no Centro; unidade de saúde Ismael de Souza, no Vista Alegre e em frente ao campo de futebol do bairro Boa Sorte.

A meta do Ministério da Saúde é imunizar 21.872 idosos. Barra Mansa já vacinou 18.782 pessoas com mais de 60 anos, sem qualquer tipo de aglomeração nas unidades, evitando a exposição dos idosos as ruas.

Segundo o prefeito Rodrigo Drable, ainda restam 3.080 idosos a serem imunizados e a estimativa é que, após a ação de sexta-feira, o número reduza para mil. Ele também informou como será com aqueles que ainda não foram vacinados.

– Nós faremos atendimentos domiciliares. Aqueles que não conseguirem ser alcançados nas casas, nós faremos nos postos de saúde, sem uma grande demanda e possibilidade de aglomerações – explicou.

A partir da próxima semana, a vacinação acontecerá nas unidades de saúde, conforme o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, para os agentes das forças de segurança, pacientes com doenças crônicas, caminhoneiros e profissionais dos transportes coletivos.

– Nós estamos seguindo rigorosamente o cronograma do Ministério da Saúde. As nossas vacinas são para os nossos munícipes, pois cada cidade recebe sua cota. Depois desse público, teremos outras pessoas que também devem ser vacinadas, isso na medida em que as vacinas chegarem – concluiu o prefeito.

Agendamento

As pessoas que fazem parte dos grupos a serem imunizados ou que ainda que não receberam a dose, devem entrar em contato com o posto de saúde mais próximo da sua residência. Os moradores do Centro e Ano Bom podem realizar o agendamento e tirar dúvidas através do Centro do Idoso, pelo telefone: (24) 3328-6516, de segunda a sexta-feira, de 7h às 12h.