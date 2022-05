Vacinas contra a aftosa já estão à disposição do produtor em Itatiaia

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 15:30 horas

Itatiaia- Prossegue em Itatiaia até o dia 31 de maio a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a Febre Aftosa. No Estado do Rio de Janeiro estão sendo imunizados bovinos e bubalinos (búfalos) até 24 meses. No município, a expectativa é de que sejam vacinados cerca de cinco mil animais.

O Secretário Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Agricultura, Izael Bernardes, informa que os produtores rurais podem retirar as vacinas na sede da pasta, localizada à Rua Vitória Sócrates, nº 156, no bairro Vila Martins. Ele destaca ser importante frisar que, além de imunizar o rebanho, o produtor precisa declarar a vacinação e entregar a nota fiscal do produto ao órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado.

“Para retirar as vacinas é aconselhável que os produtores tragam um isopor, com gelo, para acondicionar adequadamente as doses. Ao retirar a vacina, eles receberão o documento que deve ser preenchido, após a vacinação”, lembra Izael. O Secretário cita que, no caso de Itatiaia, a declaração deve ser entregue ao NDA (Núcleo de Defesa Agropecuária), localizado na sede da Emater, em Resende, ou pelo link http://www.declaracaoeatualizacaocadastral,rj.gov.br/ .

“A declaração de vacinação pode ser feita pela internet ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo serviço veterinário estadual, nos prazos estipulados. Orientações quanto ao documento podem ser solicitadas junto ao Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural da nossa Secretaria”, afirma Izael.