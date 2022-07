Vagas de emprego disponíveis na região

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 17:32 horas

Sul Fluminense – Foram divulgadas novas oportunidades de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. Confira as cidades da região com vagas disponíveis. Para mais informações sobre as vagas, siga os links disponibilizados.

VOLTA REDONDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SANTA CRUZ

ASSISTENTE DE LOJA

RECEPCIONISTA

BARRA MANSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CENTRO

RESENDE

AGENTE COMERCIAL – LEITURISTA (Hidrômetros)

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia.

AJUDANTE DE AÇOUGUE

Masculino; Ensino Fundamental Completo; Experiência na área de açougue; Morador de Resende.

AJUDANTE DE COZINHA

Feminino/Masculino; Experiência na área de restaurante; Morador de Resende (Bairros próximo ao Ipiranga).

AJUDANTE DE COZINHA (HORISTA – Recebe por hora trabalhada)

Feminino/Masculino; Experiência na área de restaurante; Morador de Resende.

AJUDANTE DE MOTORISTA (CARGA E DESCARGA)

Masculino; Ensino Médio Completo; Morador de Resende/Barra Mansa

ANALISTA DE COMPRAS SENIOR

Feminino/Masculino; Superior em Administração de Empresas e afins; inglês avançado e espanhol (desejável); Morador de Resende/Itatiaia/PR/Quatis/BM.

ARMADOR DE OBRA

Feminino/Masculino; Experiência na área; Morador de Resende.

ATENDENTE/BALCONISTA

Feminino/Masculino; Experiência com Atendimento; Morador de Resende.

ATENDENTE/BALCONISTA

Feminino/Masculino; Experiência com Atendimento; Morador de Resende (Bairros próximos ao Ipiranga).

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Feminino/Masculino; Curso Técnico em Aux de Enfermagem com COREN Ativo; Experiência na área; Morador de Resende.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Feminino/Masculino; Superior Completo em Ciência Contável/Cursando/Interesse em cursar; Experiência com comércio/administrativo/financeiro/caixa da empresa; Morador de Resende.

BABÁ

Feminino; Ensino Médio Completo; 6 Meses de experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia.

BARTENDER

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Diferencial: Mixologia e Técnica Working Flair; Morador de Resende.

CALDEREIRO

Masculino; Ensino Médio Completo; 2 anos de experiência comprovada na área; Curso de Caldeiraria e Solda; Morador de Resende.

CAMAREIRA

Feminino/Masculino; Ensino Fundamental Completo; Experiência em Hotel; Morador de Resende/Itatiaia/Penedo.

CARPINTEIRO

Feminino/Masculino; Morador de Resende.

CHAPEIRO

Feminino/Masculino; Experiência em chaparia de restaurante; Morador de Resende (Bairro Alegria e Região).

ELETRICISTA PREDIAL

Masculino; Médio completo Curso de Elétrica e com EXPERIÊNCIA na área; Morador de Resende/Itatiaia/Porto Real.

ENCARREGADOR DE OBRA

Masculino; Experiência na área de obras; Morador de Resende (Morador da Faz da Barra II).

ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO

Feminino; Cursando Administração ou Ciência Contável; Morador de Resende.

ESTOFADOR

Masculino; Ensino Médio Completo; Área de Produção; Morador de Resende.

FERRAMENTEIRO

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia.

GERENTE DE RESTAURANTE

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Graduação em Administração ou Gestão de Empresa; Experiência de mais de 1 ano; Morador de Resende.

INSPETOR DE QUALIDADE COM CNH D OU E

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Curso na área de Qualidade; Morador de Resende/Itatiaia/Porto Real.

LÍDER DE AÇOUGUE

Masculino; Experiência com liderança/açougue; Morador de Resende.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Masculino; Experiência com Oficina Mecânica; Morador de Resende.

MECÂNICO DE MONTADOR

Masculino; Ensino Médio Completo; 3 anos de experiência comprovada como montador; Curso de Ajustador Mecânico/Torneiro Mecânico/Presador; Morador de Resende.

MONTADOR DE PIZZA

Feminino/Masculino; Experiência na área de pizzas; Morador de Resende (Manejo e proximidade).

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Feminino/Masculino; CNH D/E; Curso de Capacitação de Passageiros (antiga Resolução 168); Morador de Resende.

OPERADOR DE LOGÍSTICA

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Curso de Empilhadeira; Morador de Resende.

OPERADOR DE MÁQUINA B

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência com Operação de Máquinas Fixas; Curso Técnico na área Industrial; Morador de Resende/Itatiaia.

PADEIRO

Masculino; Experiência em Panificação; Morador de Resende (Bairros perto do Ipiranga).

PINTOR AUTOMOTIVO

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área de Pintura de Autos; Morador de Resende/Itatiaia/BM/VR.

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS (OFICINA)

Feminino/Masculino; Experiência de 3 meses na área; Morador de Resende/Itatiaia.

PREPARADOR DE MÁQUINAS

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Possuir conhecimento com setup de prensa e de ferramenta; Curso de empilhadeira e ponte rolante; Morador de Resende.

PROFESSOR DE INFORMÁTICA

Feminino/Masculino; Técnico em Informática; Morador de Resende.

PROMOTOR DE VENDAS

Masculino; Curso Médio Completo; Experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia.

RECEPCIONISTA TEMPORÁRIO

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área de Recepção; Morador de Resende.

TORNEIRO MECÂNICO

Masculino; Ensino Médio Completo; Curso de Torneiro Mecânico; Morador de Resende/Porto Real/Bulhões.

VENDEDOR EXTERNO COM CNH A

Masculino; Experiência com vendas externas; Curso de Atendimento e Vendas; Morador de Resende.

VENDEDOR INTERNO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área de vendas (Loja de Roupa Feminina) e conhecimento em internet; Morador de Resende.

VIGIA DE HOTELARIA

Masculino; Experiência na área de vigilância; Interesse de trabalhar com Hotelaria; Morador de Resende/Itatiaia/Penedo.

Para se candidatar a qualquer uma destas vagas basta seguir o link para o site da prefeitura de Resende: https://resende.rj.gov.br/sine-resende