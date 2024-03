Vale do Café ganha nova rota de turismo de experiência

O Vale do Café ganhou recentemente uma nova rota de turismo de experiência. A ‘Rota do Vale’, projeto que tem apoio da Setur-RJ, foi lançado após uma reunião que unificou os APLs do café, da cachaça e do queijo artesanal.

A Rota do Vale inclui visitas a fazendas que produzem café e queijo e termina em um alambique.

“Não deixe de ter essa experiência na nossa bela Zona Rural. Além de apreciar os locais, a degustação desses produtos de qualidade do Vale do Café é imperdível”, disse o assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações do turismo na região Wanderson Farias.

Os passaportes podem ser adquiridos através do telefone (24) 99883-1085.