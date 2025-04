Vale do Café reforça identidade e celebra conquistas no Dia Mundial do Café

Sul Fluminense – Em comemoração ao Dia Mundial do Café, celebrado nesta segunda-feira (14), o Vale do Café, no interior do Rio de Janeiro, destaca-se como um destino que une tradição, sustentabilidade e experiências sensoriais únicas. A região, berço do ciclo cafeeiro no Brasil no século XIX, preserva fazendas históricas que hoje se reinventam como polos de turismo cultural e gastronômico.​

A valorização do café na região é impulsionada por parcerias estratégicas. A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio, em conjunto com a Associação dos Cafeicultores do Vale do Café (Ascav), Pesagro, Emater e Sebrae-RJ, desenvolvem programas de capacitação e projetos como o de indicação geográfica, que visa proteger a identidade e agregar valor ao café produzido no Vale.

A Ascav reúne cerca de 50 produtores locais, incluindo o Sítio Campos dos Sonhos e o Sítio Santa Rita, ambos em Ipiabas, e o Sítio São José da Serra, conhecido pelo café especial Grão Louzada. Esses produtores se destacam pela qualidade e autenticidade de seus cafés, refletindo o sabor único do café da região.​

“O Vale do Café é um dos grandes tesouros do nosso estado, onde história, cultura e produção agrícola se encontram de forma única. Temos trabalhado em parceria com associações e instituições como a Ascav, Sebrae, Emater e Pesagro para fortalecer a cadeia produtiva do café, impulsionar o turismo rural e valorizar a identidade da região”, ressalta o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Em meio aos esforços para impulsionar o turismo e valorizar a produção regional, o Vale do Café também conta com um Arranjo Produtivo Local (APL) que tem fortalecido as cadeias produtivas da região. Desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, com apoio do Sebrae-RJ, o APL integra diversos atores locais e fomenta rotas temáticas como a Rota do Café, a Rota da Cachaça e a Rota do Queijo, proporcionando aos visitantes uma experiência completa que alia sabores, saberes e tradições.

“Essas rotas destacam produtores artesanais, promovem a economia criativa e contribuem para a geração de emprego e renda, além de reforçarem a identidade cultural do interior fluminense”, explica Wanderson Farias, assessor especial da Setur-RJ, especialista sobre a região do Vale do Café.

Entre as ações de valorização do turismo rural, a Setur-RJ tem instalado placas de sinalização turística nas fazendas históricas do Vale do Café, facilitando o acesso e incentivando a visitação a esses patrimônios culturais vivos.

Fazendas históricas: patrimônio vivo do café

A Fazenda Alliança Agroecológica, em Barra do Piraí, é um exemplo de sustentabilidade e inovação. Certificada desde 2011, a propriedade oferece hospedagem e gastronomia baseada em produtos orgânicos cultivados localmente, proporcionando uma imersão na vida rural com conforto e consciência ambiental. ​

Também em Barra do Piraí, a Fazenda da Taquara, fundada em 1830, mantém-se na mesma família há seis gerações. A propriedade oferece visitas guiadas que exploram sua rica história, arquitetura colonial e o processo artesanal de produção de café, incluindo degustações de produtos derivados como geleias e broas. ​Em Vassouras, a Fazenda São Luiz da Boa Sorte destaca-se por sua arquitetura preservada do século XIX e atrações como o Museu do Café e o Memorial do Negro, além de atividades de lazer em meio à natureza.

A Fazenda Florença, em Conservatória, fundada pela família Teixeira Leite, oferece uma experiência que combina história, cultura e hospitalidade, com acomodações que remetem ao período áureo do café.

Festivais Gastronômicos: celebração dos sabores do Vale

O calendário cultural do Vale do Café é enriquecido por eventos que celebram a gastronomia e a cultura local. O Festival Sabores do Vale do Café, realizado em Ipiabas, conta com o apoio da Setur-RJ, Sebrae e prefeituras locais, promovendo a culinária regional e os produtos artesanais, além do turismo rural.

O Festival Delícias do Vale e o tradicional Festival Vale do Café também são destaques, oferecendo aos visitantes uma imersão nos sabores, sons e histórias que permeiam a região. Esses eventos fortalecem o turismo e a economia local, consolidando o Vale do Café como um destino imperdível para os amantes da boa mesa e da cultura brasileira.​

“Através de iniciativas como o APL e os festivais gastronômicos, buscamos gerar desenvolvimento econômico com sustentabilidade e preservar esse legado tão importante para o Rio de Janeiro”, conclui o secretário Tutuca.