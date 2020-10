Vale incentiva carreira científica para jovens

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 11:07 horas

Mangaratiba – A Vale vai promover uma Jornada de Introdução à Inteligência Artificial com o objetivo de divulgar a carreira de cientista de dados para os jovens. A jornada começa no próximo dia 22, às 17h, com uma “live” reunindo especialistas da Vale e estudantes que desenvolvem projetos em parceria com a empresa. No dia 5/11, às 14h, será realizada uma “masterclass” sobre conceitos, prática e mercado de trabalho em ciência de dados. Os eventos são gratuitos e as inscrições devem ser feita pelo site www.vale.com/jornadaia .

O cientista de dados é um profissional responsável por desenvolver sistemas de Inteligência Artificial que podem ser aplicados a vários campos de conhecimento como indústria, comércio e entretenimento. É uma profissão recente que ainda carece de mão de obra especializada no Brasil. A Vale vem realizando treinamento para suprir as vagas que têm criado. Desde 2017 foram treinados cerca de 600 profissionais em cinco países. A expectativa é que essa demanda siga em alta.

No ano passado a Vale criou o AI Center, seu centro de Inteligência Artificial em Vitória (ES), para desenvolver e monitorar as iniciativas dessa ciência nas unidades da empresa em vários países. O centro também promove intercâmbio com instituições de ensino. No local já foram desenvolvidos 15 projetos de gradução e pós-graduação.

A Vale investe em Inteligência Artificial para aumentar a segurança das operações e a confiabilidade dos ativos, além de incrementar a produtividade. Uma das linhas de projetos é a de predição de falhas. Os especialistas captam milhões de dados a partir de sensores instalados em equipamentos e de outras variáveis da operação, analisam as informações e com o apoio de modelos matemáticos geram insights que ajudam a prever quando eses equipamentos poderão apresentar falhas. Dessa forma, é possível evitar a quebra do equipamento, o que pode causar prejuízos ao negócio, mas principalmente danos aos empregados da operação.

Programação

A “live” do dia 22 terá 1h30 de duração e será liderada pelo professor Jodelson Sabino, que desenvolve pesquisa aplicada no AI Center. O evento contará com mais quatro profissionais da Vale (veja a lista completa abaixo), além de alunos de graduação e mestrado de instituições de ensino de Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Maranhão.

Já a “masterclass” do dia 5/11 terá duas horas de duração e será conduzida por instrutores que desenvolvem projetos de inovação na Vale (veja o programa completo abaixo).

Serviço

Live: 22/10, de 17h às 18h30

Participantes da Vale:

Jodelson Sabino, especialista do AI Center (Vale); Edson Antônio, gerente de Inteligência Artificial da Vale; Ronnie Alves e Gustavo Pessin, pesquisadores do Instituto Tecnológico Vale (ITV); Sandoval Carneiro, gerente de Tecnologia e Inovação para Sustentabilidade da Vale

Estudantes participantes:

Bruna Neves, aluna de mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Thais Menezes, aluna de Engenharia da Computação da UFES; Ada Silva, aluna de mestrado da Universidade Estadual do Maranhão; Raissa Silva, bolsista pesquisadora do ITV; e Levi Resende, aluno de mestrado do ITV

Masterclass: 5/11, de 14h às 16h

Programa:

– Ciência de Dados: conceitos, metodologia e ferramentas (com Jodelson Sabino e Juliano Santos Correa, coordenador de Solução de Negócio para Tecnologia Operacional)

– Análise preditiva na prática (com Jodelson Sabino)

– Mercado profissional: os diversos atores em um projeto de ciência de dados (com Rafael Lychowski, gerente de Inteligência Artificial da Vale)

– Início de carreira, da iniciação científica ao estágio (com Jodelson Sabino e Sandoval Carneiro)