Vale oferece 40 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional na Costa Verde

Costa Verde – Moradores de Coroa Grande e Vila Geni, em Itaguaí, localizado na Costa Verde do Rio de Janeiro, terão a oportunidade de participar de cursos gratuitos de qualificação profissional em Eletricista de Obras e Instalador hidráulico predial. A qualificação é oferecida pela Vale em parceria com o Senai. Ao todo, são 40 vagas (20 para cada curso) e as inscrições podem ser feitas entre os dias 15 e 16 de maio.

A iniciativa faz parte do Programa de Preparação para o Mercado de Trabalho (PPMT) e para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, morar em Coroa Grande e Vila Geni, ter o Ensino Fundamental completo para o curso de Eletricista de obras e o 5º ano para o curso de Instalador hidráulico predial, e ter disponibilidade no horário do curso escolhido.

“Estamos muito felizes em realizar mais um ano dessa iniciativa em parceria com o Senai. Sabemos o quanto ações como essas são fundamentais, pois oferecem aos jovens da região a possibilidade de adquirirem habilidades práticas e teóricas para avançar no mercado de trabalho ou, até mesmo, conseguir o primeiro emprego”, afirma Vitor Libanio, gerente de Sustentabilidade da Vale.

As aulas são teóricas e práticas, presenciais e realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Para o curso de Eletricista de obras, os alunos poderão aprender sobre instalações elétricas prediais de baixa tensão. Já os alunos que optarem pelo curso de Instalador Hidráulico predial terão noções sobre execução e manutenção de instalações hidrossanitárias em atividades de construção civil. Não há relação entre a qualificação e a contratação de mão de obra pela empresa.

Serviço:

Inscrições: dias 15 a 16 de maio, das 14h às 20h (conforme senhas disponibilizadas).

Local de inscrição: SENAI Itaguaí (Rod. Rio Santos, LT J-1, Vila Ibirapitanga, Itaguaí).

Documentos necessários:

• Original do documento oficial de identificação com foto (RG ou CNH);

• Original do CPF;

• Comprovante de residência;

• Comprovante de escolaridade;

• E-mail válido.

Aulas: de 28 de maio a setembro de 2024.

Onde as aulas serão realizadas: Colégio Estadual Professora Maria Izabel Do Couto Brandão, localizado em Coroa Grande, Itaguaí – RJ.