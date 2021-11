Valença adere programa do Ministério da Educação

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 18:10 horas

Valença- Visando melhorar a educação no município, a Secretaria Municipal de Educação de Valença aderiu ao Programa Tempo de Aprender (Portaria nº 280, de 19 de fevereiro 2020), do Ministério da Educação.

Com o objetivo de melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país, o Programa irá disponibilizar recursos financeiros de custeio para assistentes de alfabetização e outras despesas.

Através do programa, os assistentes de alfabetização atuarão nas turmas de 1º e 2º anos de escolaridade e as atividades desempenhadas por estes, serão consideradas de natureza voluntária, na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Cada assistente receberá o valor de R$ 150,00 por turma que atuem para o ressarcimento de despesas com transporte e alimentação.

Quer ser um ASSISTENTE VOLUNTÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO? Acesse https://educacaovalenca.com , conheça o edital do processo seletivo simplificado e faça sua inscrição.