Valença alerta a população sobre um aumento substancial de casos de síndromes gripais

7 de janeiro de 2022

Valença- A Secretaria Municipal de Saúde de Valença através da Diretoria de Vigilância em Saúde vem alertar a população valenciana que o município se encontra passando por um aumento substancial de casos de síndromes gripais já tendo sido positivados vários casos de Influenza além de aumento nos casos de positivação para Covid-19.

Neste momento a secretaria de saúde alerta que o quadro inspira cautela devendo a população intensificar as seguintes medidas sanitárias:

Lavar as mãos constantemente com agua e sabão; evitar levar as mãos aos olhos, boca e nariz; usar mascara de proteção o dia todo em todos os ambientes; evitar aglomerações; usar álcool 70 em liquido ou em gel nas mãos e nas superfícies de toque.

Informamos ainda que a vacina para Influenza não esta preconizada para a cepa viral em circulação razão pela qual as doses disponíveis seguirão sendo administradas nos grupos prioritários nos termos do PNI(Programa Nacional de Imunização) bem como informamos que o Ministério da Saúde vem trabalhando já para antecipação do novo programa de vacinação contra influenza (campanha 2022).