Valença busca recursos para fortalecer o produtor rural

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 08:19 horas

Valença- O Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária de Valença, Silvio Graça, a convite do governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, participou do primeiro Fórum dos Secretários Municipais de Agricultura, realizado na quinta-feira, dia 10, no Palácio Guanabara.

De acordo com as propostas do governo do Estado em fortalecer o interior, investindo no agronegócio e valorizando o produtor rural através de investimentos que irão gerar emprego e renda, impulsionando a economia local, o Secretário de Agricultura, Silvio Graça, apresentou algumas propostas específicas para Valença.

Nas solicitações estão, aquisição de mais dois tratores novos, para compor a Patrulha Agrícola do Município, apoio para que o Estado libere recursos específicos para um programa de revitalização e manutenção de estradas vicinais e a modernização do Mercado Municipal, através de uma infraestrutura de qualidade para atender ao produtor rural.

– Estamos em um processo de reconstrução do estado, e o agricultor é um dos atores importantes, que não ficará em segundo plano. Para termos um Rio de Janeiro forte, precisamos de um interior forte. O nosso agronegócio tem o seu valor e precisa desse investimento para que possa crescer, gerando emprego e renda para a população – declarou o governador Cláudio Castro.

“Muito importante a nossa participação nesse encontro, onde vamos aceitar todas as propostas do governo do Estado e também apresentamos projetos importantes para o nosso município com o propósito de fortalecer e incentivar o produtor rural”, comentou o Secretário Silvio Graça.