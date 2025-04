Valença celebra Dia dos Povos Indígenas com presença da tribo Cariri Xocó de Alagoas

Valença – No último sábado, dia 19 de abril, a Praça Visconde do Rio Preto (Jardim de Cima), no centro de Valença, se transformou em palco de celebração, cultura e ancestralidade com a presença do grupo indígena Cariri Xocó, de Alagoas. O evento, realizado em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas, reuniu um público, formado por moradores e visitantes, que prestigiou as apresentações culturais, adquiriu peças de artesanato e interagiu com os indígenas, inclusive registrando o momento com muitas fotos ao lado dos integrantes da tribo.

A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sob a coordenação do secretário Antônio Carlos Silva, que viabilizou a estrutura de som necessária para a realização do evento. A iniciativa foi possível a partir da articulação de Daniel Silva Rosa, valenciano e líder religioso da tradição Umbandista (Centro de Caridade Caboclo Ventania), também conhecido por seu nome indígena Yaru Buiê, que significa “Flecha de Fogo”.

Representado pelo Cacique Kayrrá, o grupo Cariri Xocó foi a Valença como parte de uma jornada cultural para compartilhar saberes, tradições e espiritualidade. Durante o evento, o público teve acesso à exposição e venda de artesanatos produzidos na aldeia, além de pintura corporal com tinta de jenipapo – uma prática ritual que simboliza a purificação espiritual. O ponto alto da programação foi a Dança do Toré, um ritual sagrado de canto e movimento, que também contou com uma oficina aberta à participação do público.

“Valença tem uma forte ligação com os povos originários, já que o território foi ocupado historicamente por povos como os Coroados, descendentes dos Goytacazes, Puris e Araris. Trazer essa conexão de volta é um resgate cultural essencial”, afirmou Daniel “Yaru Buiê”. Ele também destacou a importância do evento para a Umbanda, religião que representa a união das matrizes indígena, africana e europeia.

A Prefeitura de Valença reitera seu compromisso com a valorização da diversidade cultural e com o fortalecimento das ações de respeito e visibilidade aos povos originários. A presença do grupo Cariri Xocó foi mais uma prova do acolhimento e da riqueza cultural que a cidade se orgulha em preservar.