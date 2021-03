Valença continua com serviços de desinfecção de Igrejas e locais públicos

Matéria publicada em 26 de março de 2021, 11:19 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Vigilância Ambiental continua com as ações de desinfecção dos locais considerados de alta aglomeração, como comércios, lojas, bancos, interior de igrejas e prédios públicos, vêm sendo realizada diariamente. Esta ação visa a diminuição da infecção do novo Coronavírus.

A Prefeitura de Valença solicita que a população evite aglomerações em locais públicos, eventos sociais e familiares. Se sair de casa, use máscara. Lembrar, que o não cumprimento ao toque de recolher das 22h às 5h, poderá levar o infrator ser conduzido a Delegacia de Polícia e ser multado. Faça a higienização das mãos com água e sabão ou faça uso do álcool em gel.