Valença dá início a trabalho de contenção em via pública do distrito de Parapeúna

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 15:50 horas

Valença- A rua Duque Costa, localizada em Parapeúna, Distrito de Valença, as margens do Rio Preto, que corta a localidade, sofre com a erosão fluvial das águas do rio que vem provocando o desgaste do barranco de sustentação, causando a declividade da via podendo haver desmoronamento parcial.

De acordo com a Subprefeita, Maria Aparecida, foi realizada na semana passada uma reunião com a equipe da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Valença e da cidade vizinha, Rio Preto. Na oportunidade participaram o vereador Pedro Graça e o Secretário de Serviços Público Carlos Henrique e ficou decidido que a medida seria um trabalho de contenção no local para o retorno ao curso normal das águas do rio. Após essa conclusão a Prefeitura de Valença, deu início aos trabalhos que estão sendo acompanhados por equipes técnicas da Prefeitura de Valença.

“O Prefeito Fernandinho Graça já determinou que as ações sejam realizadas para evitar a progressão da erosão, garantindo a segurança em relação a mobilidade urbana da população”, comentou a Subprefeita.