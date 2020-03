Valença divulga calendário da campanha de vacinação contra gripe

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 09:27 horas

Valença – A prefeitura de Valença divulgou o calendário de vacinação contra a gripe (Influenza H1N1), que começa nesta segunda-feira (30) e vai até o dia 22 de maio. A vacinação contará com o sistema “drive thru” para atender exclusivamente quem estiver de carro.

Desta segunda-feira até a próxima sexta-feira (3), todos os idosos com idade a partir de 70 anos serão vacinados. Entre os dias 06 e 09 de abril, serão os idosos a partir dos 60 anos.

A vacinação pelo sistema drive thru funcionará na unidade Detran do município localizado na Avenida Geraldo de Lima Bastos, 962, e na ESF Centro(Estratégia Saúde da Família), na Rua Castros, 86, de 9h às 16h, de segunda-feira à sexta-feira.

Profissionais de saúde deverão procurar a central de imunização, próximo ao hospital escola, na Praça Balbina Fonseca, 262, no Centro, a partir da próxima terça-feira (31).

Os funcionários do Hospital Escola, Hospital Maternidade, Hospital Unimed, hospitais de Conservatória e Santa Isabel receberão a imunização na própria unidade.

A partir do dia 16 de abril até o dia 22 de maio a vacina será liberada para os demais grupos: crianças com idade entre seis meses a seis anos; gestantes; puérperas de até 45 dias pós parto; profissionais de educação na ativa; profissionais da segurança (forças armadas, bombeiros, policiais civil e militar, guardas municipais); indígenas; adolescentes e jovens, de 12 a 21 anos, que prestam serviço de atividades socioeducativa; deficientes físicos e mentais; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e adultos de 55 a 59 anos.