Valença divulga cronograma de vacinação contra a gripe

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 09:00 horas

Imunização será domiciliar

Valença – A Secretaria Municipal de Saúde de Valença divulgou o cronograma de vacinação contra a gripe que começa nesta quarta-feira (25) e vai até o dia 17 de abril. O público alvo é a população idosa, entre 60 e 80 anos ou mais, que receberá imunização em casa. As UBS/ESF (Postos de Saúde) serão encarregadas na vacinação em sua área de abrangência, respeitando as faixas etárias.

Programação

As equipes de Saúde visitarão os idosos dos distritos de Conservatória, Santa Isabel, Pentagna, Barão de Juparanã e Parapeúna, para imunização.

As visitas começam nesta quarta-feira (25) até o próximo sábado (28), para idosos com 80 anos ou mais. Entre os dias 30 deste mês até 3 de abril, será o período idosos com 70 anos ou mais. E entre os dias 6 e 9 de abril, idosos com 60 anos ou mais receberão as imunizações.

Nos demais bairros de Valença, as visitas começam na próxima segunda-feira (30) e vai até o dia 3 de abril para idosos com 80 ou mais. Já a população entre 70 anos ou mais serão imunizados entre os dia s 6 e 9 de abril. Por fim, os idosos com 160 anos, receberão as visitas das equipes entre os dias 13 e 17 de abril.

Para mais informações entrar em contato com a Central e Imunização pelo telefone 24584796.