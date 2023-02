Valença: Equipes retiram escombros de casa que caiu em córrego nesta quarta-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 17:13 horas



Valença – Equipes da Prefeitura e do INEA (Instituto Estadual do Meio Ambeinte) iniciaram na manhã desta quarta-feira (15), a retirada dos escombros de uma casa que desabou dentro de um córrego no bairro Biquinha.

O desmoronamento ocorreu na Travessa João Vitor Nogueira e ninguém ficou ferido. No dia da ocorrência, a casa apresentou sinais de instabilidade como rachaduras e os moradores saíram a tempo.

No local, foi utilizada uma escavadeira hidráulica para retirar as paredes, restos de concreto e madeiras que caíram dentro do córrego, que prejudicaram o curso natural das águas e poderiam causar outros acidentes. Também fora realizada a demolição de estruturas que causavam riscos a segurança das pessoas no local.