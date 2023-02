Valença faz balanço das chuvas e reforça importância do ‘Zap Social’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 11:33 horas

Valença – O município de Valença tem sido um dos mais castigados pelo grande volume de chuva que vem caindo em toda a região neste início de ano. As trombas d’água, juntamente com o solo encharcado pela chuva constante, tem causado alagamentos, deslizamentos e provocado estragos em diversos bairros da cidade, como Biquinha, Cambota, Chacrinha, Carambita, Dudu Lopes, Fátima, Monte D’ouro, Barroso, Aparecida, Cruzeiro e Água Fria.

No último episódio, durante o carnaval, choveu cerca de 71 milímetros em apenas seis horas, de acordo com a Defesa Civil, fato que deixou um novo rastro de lama e ocasionou mais perdas para os moradores. A situação tem mobilizado uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem mapeado as ocorrências no município, onde as famílias atingidas recebem suprimentos e orientação sobre os programas assistenciais do governo federal.

De acordo com o levantamento do secretário da pasta, Rafael Tavares, apenas em 2023, mais de 320 famílias acionaram o serviço da assistência social, sendo distribuídos quase 3 mil litros de água potável; 581 cestas básicas; 297 kits higiene; 300 colchonetes; 12 lonas, além de sete famílias desabrigadas, inseridas na lei do Aluguel Social.

“Estamos vivendo um momento muito delicado na história da cidade, com o pior período de chuva deste século. Mas temos uma equipe muito empenhada na linha de frente para amenizar os transtornos das famílias, levando suprimentos, informação e principalmente, acolhimento. A cada chuva forte nossa equipe está nas ruas, entrando madrugada a fora e estudando a melhor estratégia para viabilizar o que for necessário para acolher aquelas famílias. Não tem sido um trabalho fácil, mas a rede de solidariedade que se junta com a nossa força tem sido importante para que possamos alcançar mais pessoas. Não vamos deixar ninguém para trás”, afirmou o secretário, Rafael Tavares, que reforça a importância do serviço “Zap Social”.

“Quando colocamos a disposição o Zap Social, sabíamos que teria grande utilidade para a população. E agora, neste período complicado de chuvas, tem sido uma ferramenta fundamental para ser um canal de comunicação direto com as pessoas, de fácil acesso para identificar as necessidades do bairro e população”, finalizou.

O serviço “Zap Social” da Secretaria de Assistência Social de Valença funciona através do telefone 98155-2728.