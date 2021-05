Valença inicia a vacinação de pessoas com comorbidades entre 18 a 29 anos

Matéria publicada em 3 de maio de 2021, 11:51 horas

Valença- A prefeitura de Valença mantém nesta segunda feira, a imunização em pessoas com comorbidades, só que em uma nova faixa etária entre 18 a 29 anos e com diabetes, pneumonia e câncer.

A secretaria de saúde ressalta que para serem vacinados, os valencianos devem apresentar atestados médicos que comprovem a comorbidade ou receitas atualizadas, além da identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Também será mantido o horário de vacinação das 9 horas às 14 horas, os pontos de vacinação serão os mesmos, ou seja, em frente ao Clube dos Coroados – Centro; em frente à Praça Portugal no bairro de Fátima; em frente a Unidade de Saúde do bairro São José das Palmeiras e na Praça em frente à quadra Esportiva do Parque Pentagna.

Caso o paciente esteja impossibilitado de se locomover, familiares podem entrar em contato com a Unidade de Saúde mais próxima, com os documentos exigidos e agendar a vacinação na residência.