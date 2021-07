Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 09:34 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde, estará vacinando nesta segunda-feira, 26 de julho, quem tem 29 anos ou mais de idade.

De acordo com a secretaria de saúde, a vacinação será das 9h às 14h em 03 pontos: Em frente Praça Portugal, no bairro de Fátima; Em frente a quadra de esporte no bairro Parque Pentagna e em frente a Unidade de Saúde do bairro São José das Palmeiras.

Documentos: Identidade, CPF e Comprovante de Residência.

Segunda dose da vacina Astrazeneca em Valença

A Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde, alerta para a segunda dose da vacina Astrazeneca e divulga calendário da semana.

De acordo com a prefeitura, a vacinação ocorrerá no clube dos coroados e será pelo sistema Drive Thru em frente ao clube.

Lembrando que também haverá uma fila convencional, na quadra esportiva do Clube dos Coroados.

Horário da vacinação ocorrerá das 9h às 14 horas, e será necessário apresentar o comprovante da primeira dose, identidade, CPF e comprovante de residência.

Além dos cuidados com distanciamento social, higiene das mãos, uso de máscara, a vacina é o que definitivamente vai salvar vidas. Mas, para isso, é preciso que as pessoas tomem a vacina, sobretudo retornem para a 2a dose, para completar o ciclo de Imunização.