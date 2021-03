Matéria publicada em 19 de março de 2021, 08:51 horas

Valença- A prefeitura de Valença através da secretaria municipal de saúde, realizará nesta sexta-feira (19) e na próxima segunda-feira (22), a vacinação dos idosos de 76 anos de idades.

A vacinação ocorrerá no horário das 9h às 14h, e é obrigatório a apresentação do CPF e cartão do SUS.

De acordo com a secretaria municipal de saúde, os pontos de vacina serão em frente ao Clube dos Coroados; Em frente a Unidade de Saúde do bairro São José das Palmeiras; Em frente à Praça Portugal no bairro de Fátima e na Praça em frente à quadra Esportiva do Parque Pentagna.

A prefeitura ressaltou que não existe motivo para pânico e nem pressa na procura pela vacina. Os grupos serão atendidos de acordo com o número de doses já disponibilizadas no Centro Municipal de Imunização.