Valença intensifica as obras de melhorias de infraestrutura em vias públicas da cidade

Rua Dom Rodolfo Pena, no bairro de Fátima foi uma das contempladas

Valença- A prefeitura de Valença vem vivenciando obras de melhorias de infraestrutura de suas vias públicas como há anos não acontecia na cidade. São melhorias que estão indo ao encontro de desejos dos moradores. A Rua Dom Rodolfo Pena, no bairro de Fátima foi uma das contempladas.

São melhorias que envolvem uma busca de parcerias do Prefeito Fernandinho Graça junto ao Deputado Estadual André Corrêa, ao Deputado Federal Luiz Antônio e o apoio fundamental do governador do Estado Claudio Castro.

As obras vêm sendo aprovadas pelos moradores, como é o caso de José Maria, que não escondeu sua alegria ao ver as máquinas trabalhando: “Ficamos abandonados por muitos anos, mas só podia ser o prefeito Fernandinho Graça, em ter a responsabilidade para nós aqui do bairro de Fátima. O trabalho está sendo muito bem feito e pelo que estou notando é asfalto de qualidade. Obra esperada pelos moradores por muitos anos e agradecemos ao prefeito, por lembrar e amparar os moradores”

“Infelizmente encontramos no início do nosso governo diversas ruas em péssimas condições, pois nas gestões anteriores a cidade foi abandonada. Hoje, é motivo de satisfação poder trabalhar com as contas em dia e poder trazer o asfalto para melhorar algumas ruas e também levar em outros bairros pela primeira vez”, comentou o Prefeito Fernandinho Graça.