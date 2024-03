Valença: Polícia cumpre 11 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de homicídio

Valença – A Polícia Civil, com apoio de policiais militares e oficiais de justiça, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (14) no distrito d Santa Isabel, em Valença. Segundo os agentes da 91ª DP, os alvos da operação são suspeitos de estarem associados ao tráfico de drogas e a uma organização criminosa responsável por homicídios e tentativas de homicídio no distrito de Conservatória.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, integrantes da organização criminosa foram presos em flagrante nos dias 25 e 27 de fevereiro. Durante a ação desta quinta, os agentes constataram que os investigados deixaram o distrito de Santa Isabel após as prisões dos integrantes do grupo no final do mês de fevereiro.

