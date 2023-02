Valença: preso por tráfico diz que receberia R$ 600 para trazer drogas do Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 12:18 horas

Entorpecentes vinham de comunidade carioca para abastecer tráfico da região; prisão foi feita por PRFs e PMs

Valença – Uma ação conjunta entre as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar (PM) resultou na prisão de um homem, de 49 anos, por tráfico de drogas na RJ-145, em Valença. Os entorpecentes teriam vindo do Rio de Janeiro com destino a região. De acordo com o suspeito, ele receberia R$ 600 pelo transporte.

A prisão ocorreu após policiais rodoviários federais receberem a informação de que o motorista de um Crevrolet Prisma estaria dirigindo de forma perigosa pela Via Dutra. Os agentes obtiveram informações que o condutor entrou em um retorno sentido RJ-145.

Policiais militares do 10º Batalhão foram avisados e auxiliaram nas buscas. Na altura do bairro Canteiro, um veículo com as mesmas características foi localizado.

Após revistas no carro, os policiais encontraram um tablete e sete papelotes de maconha; 202 papelotes de cocaína; um celular e R$ 150. O homem contou que comprou os entorpecentes por R$ 3,6 mil na favela de Acari, no Rio.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Valença (91ª DP), onde permaneceu preso.