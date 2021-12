Valença realiza mais um pagamento antecipado dos servidores

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2021, 17:27 horas

Valença- A Prefeitura Municipal de Valença informa que mais uma vez foi possível o adiantamento do pagamento do salário do mês de dezembro/21, que será realizado nesta quinta-feira, 30 de dezembro, em que pese a Legislação permita o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente.

Destaca-se mais uma vez os esforços empreendidos para oferecer um pouco de tranquilidade aos servidores e a oportunidade de um final de ano com as economias equilibradas.

A Prefeitura ainda reforça o pedido aos servidores que façam uso de aplicativos no sistema de internet banking para o pagamento de contas e outras ações.