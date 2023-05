Valença recebe Programa de combate à violência contra mulheres

Matéria publicada em 28 de maio de 2023, 11:30 horas

Esse será o 58° polo do Empoderadas e o primeiro desta região

Valença – Só em 2023, 105 mulheres já foram vítimas de tentativa de feminicídio no estado. E outras 33 foram mortas. Os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) não estão restritos a apenas uma região, e mostram que a cada ano é possível perceber o aumento da violência contra mulher. O Programa Empoderadas, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tem atuado na prevenção de novos casos e no fortalecimento físico e emocional das mulheres atendidas pelo projeto. Para ampliar cada vez mais esse trabalho nos municípios fluminenses, o Empoderadas, que já é um sucesso por onde chega, inaugura um novo polo na cidade de Valença, no Sul do estado, na próxima segunda-feira (29).

As unidades que vêm sendo abertas levam em consideração a importância de se atender regiões onde se percebe um aumento neste tipo de agressão. Só no ano de 2020, 576 mulheres sofreram alguma violência, seja moral, sexual, psicológica, patrimonial ou física na cidade de Valença. Em 2021, houve aumento de 18,75% no número de casos. O próximo polo, que já é a 58ª unidade no estado, será inaugurado às 13h, no Centro Cultural Nação Mestiça, na Rua Maria Rezende, nº 135, em Cambotá.

Érica Paes, superintendente do Programa, reforça a importância da expansão do Empoderadas em todo o estado.

– Infelizmente, os índices de violência contra a mulher continuam aumentando em todo o estado, e é essencial incentivar todo o trabalho de prevenção a essa pandemia que é a violência de gênero. O trabalho do Empoderadas é fundamental para fortalecer a conscientização das mulheres sobre seus direitos e auxiliar na prevenção de futuras formas de violência no cotidiano – pontuou Érica.

O Empoderadas

O Empoderadas atua na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher, oferecendo acolhimento psicossocial por meio de uma equipe interdisciplinar. Os polos do Programa são instalações permanentes do Estado, que fornecem informações sobre os diferentes tipos de violência, programas de treinamento, cursos profissionalizantes e uma rede de apoio composta por advogadas, psicólogas e assistentes sociais para melhor atender as mulheres assistidas.

Nos polos, são ministradas aulas sobre técnicas preventivas de defesa e proteção feminina, transmitindo mecanismos que auxiliam na resolução de conflitos. O trabalho é dividido entre diálogo preventivo passivo, diálogo de alerta e ações físicas que ajudam na fuga em situações de perigo, além de técnicas para se prevenir de possíveis violências.

O Empoderadas atende atualmente cerca de 3 mil mulheres em todo o estado. Na região da Baixada Fluminense, onde se concentra o maior número de casos de violência contra a mulher no estado, já existem 9 polos em funcionamento.