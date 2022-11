Valença registra 59 casos de Covid-19 e nenhum óbito - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de novembro de 2022, 18:11 horas

Valença- A Secretaria Municipal de Saúde de Valença, através do seu Boletim Epidemiológico divulgado na última terça-feira, 15, não registrou nenhum óbito por Covid-19, porém 59 novos casos foram confirmados entre o período de 6 a 12 de novembro, e todos sem gravidade.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que não registrou óbitos pelo novo coronavírus nos últimos 60 dias.

De acordo com o novo boletim, 4 pacientes necessitaram de Internação Hospitalar no período (com confirmação por exames) por Covid-19 e 1 paciente por Influenza.

A secretaria de Saúde confirmou que 6 pacientes estão aguardando resultados de exames no domicílio e 11 estão internados.

A secretaria ressaltou que desde o início da Pandemia o município já registra 9.856 casos positivos, com o número de 239 óbitos.

O Centro de Imunização faz o alerta em relação ao grande número de pessoas que não retornaram para as doses de reforço. Trata-se de medida importante o complemento de todo o esquema vacinal, os interessados podem procurar o Centro Municipal de Imunização das 8h às 16h, próximo ao Hospital da UNIFAA.

A prefeitura destaca que a principal medida de prevenção contra formas graves da Covid-19 é a vacina.

Para evitar uma nova propagação da Covid-19, siga estas orientações:

– Mantenha uma distância segura de outras pessoas (pelo menos 1 metro), mesmo que elas não pareçam estar doentes.

– Use máscara em público, especialmente em locais fechados ou quando não for possível manter o distanciamento físico.

– Prefira locais abertos e bem ventilados em vez de ambientes fechados. Abra uma janela se estiver em um local fechado.

– Limpe as mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel.

– Cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar.

– Fique em casa se você sentir indisposição.