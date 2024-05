Valença registra primeiro caso de Febre Oropouche

Além do caso registrado em Valença, outros municípios do estado do Rio de Janeiro também tiveram confirmações de Febre Oropouche. A Secretaria de Estado de Saúde está conduzindo investigações para determinar se os casos são autóctones (transmissão local) ou importados (quando a transmissão ocorre em outro território).

Valença – A Secretaria de Saúde de Valença através da Secretaria Municipal de Saúde informa que, no início da noite desta última segunda-feira, dia 29, recebeu a confirmação de um caso de Febre Oropouche no município. A confirmação foi realizada pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e pelo laboratório de referência da Fiocruz. O caso foi registrado entre os dias 9 e 18 de abril.

VR: Polícia Civil prende traficantes no Ingá 1, no Santa Cruz