Valença segue monitorando pacientes com síndrome gripal

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 09:30 horas

Valença – O total de pacientes com síndrome gripal continua subindo em Valença, passando em apenas 24 horas, de 451 casos para 476 atendidos no Hospital Escola. O Hospital da Unimed também registram aumento de três casos com suspeita clínica de síndrome gripal, passando de 23 para 26 pacientes atendidos.

Já no distrito de Santa Isabel, a doença estagnou e o total de pacientes registrados na unidade daquela localidade permanece em dois casos. As unidades de saúde da Rede de Atenção Básica do SUS (Sistema Único de Saúde), também registram aumento de apenas dois casos clínicos de gripe, passando de 22 para 24 pacientes com estes sintomas.

O Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, informa ainda que dois pacientes internados tiveram exame confirmado para Covid-19. Já o óbito atribuído ao vírus foi descartado por exame laboratorial.