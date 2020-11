Valença registra aumento nos casos de Covid-19

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 10:19 horas

Valença – A cidade contabiliza mais um óbito por Covid-19, totalizando 25 mortes provocadas pela doença, desde o início da pandemia. De acordo com Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, o município notificou aumento gradativo de pacientes com exames positivos para Covid-19, totalizando 26 novos casos, atingindo 1.112 registros de exames positivos, desde o início da pandemia de Covid-19. Outros 881 pacientes são classificados como recuperados.

O Centro lidera entre as localidades com maior número de mortes, com quatro casos, e 124 pacientes com a doença. No distrito de Conservatória foram três mortes e no bairro de Fátima outros três óbitos. Já no distrito de Barão de Juparanã não há óbitos, mas a localidade é a segunda com maior número da pacientes com exames positivos para Covid-19, totalizando 109 casos.