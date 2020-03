Valença tem o primeiro caso confirmado de Covid-19

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 18:54 horas

Valença – O município tem o primeiro caso confirmado do novo coronavírus, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira, dia 25, pela Secretaria Estadual de Saúde. A prefeitura confirmou oficialmente e disse que o paciente que está em tratamento e recolhimento social em casa, e passa bem. Trata-se de um paciente de 36 anos que foi atendida em um hospital da rede particular e está em casa.

O prefeito Fernandinho Graça divulgou um vídeo nas redes sociais pedindo para a população ficar em casa.

De acordo com o Setor de Epidemiologia de Valença, o município tem 20 pessoas com sintomas do novo coronavírus aguardando o resultado de exame.

-As recomendações ganham força para que a população evite sair de casa e siga todas as orientações de higienização no combate a pandemia do Coronavírus. Só procurem as Unidades de Saúde e o Hospital em caso de sintomas, com febre e falta de ar – explica a nota da prefeitura.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro – 331

Niterói – 19

Volta Redonda – 6

Petrópolis – 3

São Gonçalo – 3

Duque de Caxias – 2

Barra Mansa – 1 (a paciente já está curada)

Campos dos Goytacazes – 1

Guapimirim – 1

Miguel Pereira – 1

Resende – 1

Valença – 1

